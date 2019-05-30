Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:30

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana e região

IFMS promove Semana do Meio Ambiente 2019 a partir de segunda-feira

Com o tema "Educação profissional e sustentabilidade", evento será realizado em dez municípios a partir do dia 3. Inscrições nas atividades já estão abertas.

Thailla Torres

Publicado em 30/05/2019 às 15:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

 

Com o tema "Educação profissional e sustentabilidade", o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza a partir da próxima segunda-feira, 3, a Semana do Meio Ambiente 2019. A programação inclui palestras, oficinas, minicursos, concursos e apresentações culturais, em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

As atividades são gratuitas e parte delas aberta ao público externo. Para participar, os interessados devem se inscrever pela página do evento, na qual é possível consultar a programação em cada município.

Programação - Em Aquidauana, as atividades previstas de 3 a 8 de junho com palestras, rodas de conversa sobre temas como resíduos sólidos e urbanos, saneamento ecológico, assoreamento de lagos, unidades de conservação, além de diversas oficinas sobre compostagem e biodigestores, jardinagem automatizada e artesanato sustentável, entre outros.

A programação local conta ainda com passeio ciclístico, trilhas ecológicas, rapel, ação ambiental de limpeza da MS-450 e gincana solidária.

Na Capital, a temática das oficinas aborda consumo sustentável, povos indígenas e meio ambiente, uso ambiental de drones, bioética, combate a endemias, arte em pallet, além de visita técnica ao Parque Estadual do Prosa, sarau, maratona de negócios com impacto ambiental e exposição de trabalhos. O evento ocorre de segunda, 3, a quarta-feira, 5.

A programação do evento em Corumbá, que também ocorre de segunda a quarta, 3 a 5, inclui workshop sobre sustentabilidade, empreendedorismo e agricultura familiar, minicursos de agrotóxico e segurança alimentar, e de aproveitamento de alimentos, e oficinas sobre temáticas variadas, como compostagem e plantio hidropônico, além de passeio ciclístico, apresentação de documentários, exposição fotográfica, coleta ecológica, concursos culturais e mostra de trabalhos sobre o meio ambiente.

Já em Coxim, as atividades abrangem temas como tecnologia e sustentabilidade no mundo da informática, análise microbiológica da água, assoreamento do Rio Taquari, coleta seletiva, além de passeio ciclístico e minicursos na área de Alimentos. O evento ocorre de segunda, 3, até sábado, 8.

A programação em Dourados ainda não foi divulgada pela coordenação local do evento.

Em Jardim, de quarta-feira a sábado, 5 a 8, serão promovidas oficinas de compostagem, de jardim sensorial e fotografia, além de ciclo de palestras, exibição de filmes e exposição de trabalhos.

De terça a sábado, 4 a 8, as atividades em Naviraí vão desde apresentações culturais, cine clube, passeio ciclístico e concurso de fotografia, a palestras sobre os diferentes olhares sobre a sustentabilidade e sobre manejo biológico do solo, oficina sobre produção de hortaliças, minicursos de criação de abelhas e de cultivo de orquídeas, palestras sobre alternativas de desenvolvimento sustentáveis para agricultura, coleta seletiva e resíduos sólidos, entre outras.

As atividades em Nova Andradina começam na quarta-feira, 5, e incluem minicursos sobre o uso de componentes químicos na produção de grãos de forma sustentável, sobre produção de biodiesel, oficinas de sustentabilidade na produção animal, conservação de recursos genéticos, impactos e alternativas de produtos cosméticos, descarte de produtos tecnológicos, além de diversas palestras. O evento é encerrado no sábado, 8.

Em Ponta Porã, as temáticas incluem compostagem em casa, soluções inovadoras para a sustentabilidade, produção de vegetais em água, agricultura orgânica, repelentes naturais de insetos, além de concursos de fotografia e de mini documentário, e exposição de trabalhos. O evento é realizado de terça a quinta-feira, 4 a 6.

Entre segunda e quarta-feira, 3 e 5, a programação em Três Lagoas conta com concurso de fotografia, gincana da sustentabilidade, apresentações artísticas, plantio de mudas, oficinas de eficiência energética, matriz energética brasileira, negócios sustentáveis, e roda de conversa sobre educação profissional e sustentabilidade.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo