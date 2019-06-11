Em visita a Campo Grande, estudantes de Aquidauana aprendem sobre clima na produção animal e monitoramento climático

Estudantes da UFMS aprenderam na prática sobre clima na produção animal e monitoramento climático. A aula de campo foi realizada em Campo Grande (MS), no dia 7 de junho, e contou com a participação dos acadêmicos do Curso de Geografia Licenciatura, do Câmpus de Aquidauana (CPAQ). A atividade, válida pela disciplina de Climatologia, foi conduzida pelo Professor Dr. Emerson Figueiredo Leite.

Foram realizadas visitas a duas importantes instituições de pesquisa de Mato Grosso do Sul: a Embrapa Gado de Corte e o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS), na Semagro, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, ambas em Campo Grande-MS.

Durante a visita, temas como Clima e Produção Agropecuária foram tratados pelas Instituições. Os projetos de pesquisa desenvolvidos pela Embrapa foram apresentados aos acadêmicos, com destaque para a pesquisa “Ambiência e conforto térmico em sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta”, desenvolvida pela pesquisadora Dra. Fabiana Villa Alves e apresentada pela Mestra Ariadne Pegoraro Mastelaro.

O grupo também conheceu os experimentos e a pesquisa “Gases de efeito estufa em sistemas de produção da agropecuária do Bioma Cerrado”, desenvolvida pelo pesquisador Dr. Roberto Giolo. Os estudantes percorreram os experimentos na instituição e dialogaram com os respectivos pesquisadores.

Para aprender mais sobre monitoramento de tempo e clima, o grupo foi ao Cemtec e conheceu as instalações e os procedimentos realizados pelo órgão, visando à divulgação da previsão e monitoramento climático no MS. Os estudantes foram conduzidos pela Física, Mestre em Meteorologia, Franciane Rodrigues, que apresentou em tempo real uma previsão de tempo para os próximos 15 dias. Foram apresentados também os modelos de previsão climática que são empregados no Brasil em tal atividade.

Em mais uma das atividades, o Assessor Técnico do Cemtec, Geógrafo Carlos Eduardo Borges Daniel, apresentou as Estações Meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e as próprias do Cemtec, sua instalação, operação e tratamento de dados.

Finalizando a visita, os acadêmicos conheceram os trabalhos desenvolvidos pela Defesa Civil/MS. O Gerente de Planejamento e Reconstrução, Sandoval Leonardo Junior, esclareceu e exemplificou as ações realizadas no estado.