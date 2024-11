2ª edição da Expo Educa e Empreende acontece em Aquidauana

Divulgação

A Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro (Cejar) realiza, desde quarta-feira, a segunda edição da Expo Educa e Empreende, uma feira voltada para inovação, educação e empreendedorismo. O tema deste ano é Biomas do Pantanal: Diversidades, Saberes e Tecnologias Sociais.

De acordo com a diretora da escola, Cristiane Niz Barcelos, o evento tem sido um grande sucesso. "Estamos em plena realização da 2ª edição da nossa Feira Expo Educa e Empreende. A feira conecta nossos alunos ao mundo do conhecimento, dos saberes e das tecnologias sociais. O evento está sendo um sucesso, e temos o prazer de compartilhar alguns dos melhores momentos com vocês.”

Primeiro Dia - Dia Jurídico

No dia 30 de outubro, o evento começou com o Dia Jurídico, organizado pelo Itinerário Formativo em Serviços Jurídicos. Os alunos tiveram a oportunidade de participar de palestras e oficinas com profissionais da área jurídica, explorando temas essenciais para quem deseja seguir carreira nesse campo. Foi um dia de muito aprendizado e troca de conhecimentos!

Dia Jurídico da 2ª edição da Expo Educa e Empreende - Divulgação

Segundo Dia - Feira de Empreendedorismo

Em 31 de outubro, a Feira de Empreendedorismo tomou conta da escola! O Itinerário Formativo em Administração trouxe várias iniciativas voltadas ao fomento do empreendedorismo entre os estudantes. A criatividade e inovação marcaram as atividades, inspirando nossos jovens a explorar o universo dos negócios e desenvolverem seu próprio potencial empreendedor.

Terceiro Dia - Tecnologias Inovadoras

No último dia, 1º de novembro, os estudantes do Curso de Ciências de Dados e Jogos Digitais apresentarão seus projetos e mostrarão avanços em tecnologias inovadoras. Será um momento especial para conhecer o que há de mais novo na área digital e no desenvolvimento de jogos, destacando a habilidade e dedicação dos estudantes ao futuro tecnológico.

Ainda nesse dia, o evento será aberto com a palestra Jornada Tech - Inteligência Artificial e Dados, promovida pela Pense Grande Tech – Fundação Telefônica Vivo e SED. Além disso, será oferecido o Mini Curso - IA no Planejamento de Aulas, pela FADEB/SED.





Veja mais fotos: