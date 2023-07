AABB Comunidade encerra semestre com Festa Julina para os alunos

Nesta quinta-feira 13, aconteceu o encerramento do primeiro semestre de aulas do Projeto AABB Comunidade, com muita animação, mesa farta de guloseimas e uma divertida Festa Julina. A criançada que é aluna do projeto se divertiu, degustou os quitutes, participaram das brincadeiras e do festival de prêmios.

O projeto atende 100 crianças, é realizado pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, via Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e tem a parceria da Fundação Banco do Brasil. O projeto acolhe crianças residentes em Aquidauana, com idade entre 06 a 14 anos, de terça a sexta-feira, no período matutino, que participam das atividades nas dependências do Clube AABB.

Acompanharam de perto a alegria da criançada no Arraiá da AABB Comunidade, a primeira-dama Maria Eliza, o gerente do Banco do Brasil de Aquidauana - Eder Pereira, o presidente da AABB de Aquidauana - Fabio da Silva, a secretária municipal de Educação Wilsandra Béda e a assessora especial do gabinete - Luzia Cunha. Para o arraiá, o projeto contou também com a parceria da SEMED e da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Em nome da equipe do Projeto AABB Comunidade, a coordenadora do projeto Patrícia Vargas agradeceu a presença de todos, falou da alegria em ver as crianças aprendendo e se divertindo no projeto e desejou que tenham boas férias e voltem ainda mais dispostos para o segundo semestre de atividades.