Prefeitura promove concurso literário para comemorar aniversário de Aquidauana

Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Concurso Artístico e Literário de Aquidauana, que este ano tem como tema central: "Aquidauana 131 anos: Aqui tem Histórias, Belezas e Progresso".

O concurso faz parte das programações oficiais do aniversário do município e é promovido pela Prefeitura de Aquidauana, sob coordenação da Secretaria Municipal de Educação.

As inscrições são gratuitas e o candidato deverá entregar a ficha de inscrição no Setor de Protocolo, da Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua Luiz da Costa Gomes, nº 700, Bairro Cidade Nova; horário de funcionamento de 2ª a 6ª feira, das 7h30min às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

Para ter acesso a ficha de inscrição e ao edital completo do concurso, os interessados devem acessar: http://aquidauana.ms.gov.br/edoem/ , edição 2162 02 de junho de 2023. O período de inscrição termina no dia 26 de junho de 2023.

No concurso serão avaliadas obras referentes as categorias: Poesia, Conto, Crônica, Desenho e Fotografia. Poderão participar do Concurso Artístico e Literário os estudantes devidamente matriculados em turmas da educação infantil, ensino fundamental e médio das escolas públicas e privadas e universidades do Município. Os cidadãos em geral, que não estão no segmento de estudantes, também podem se inscrever na categoria Livre.

Cada candidato pode inscrever somente uma obra para seleção. O Concurso será avaliado por uma Comissão Técnica instituída através de Decreto Municipal. O resultado final do concurso será divulgado no dia 18 de agosto de 2023, às 19 horas, durante a programação de Aniversário do Município, no site e redes sociais da Prefeitura.

Conforme explicou a secretária municipal de Educação, Profª Wilsandra Béda, o objetivo do Concurso Artístico e Literário de Aquidauana "é incentivar estudantes e cidadãos, valorizar a cultura local e belezas naturais da região de Aquidauana, celebrando assim o aniversário do Município, por meio de poesia, conto, crônica, desenho e fotografia".

PREMIAÇÃO - Para os três primeiros classificados de cada categoria será entregue um certificado com premiação de acordo com cada etapa/modalidade e a SEMED já está trabalhando para aquisição e patrocínio de outros prêmios para enriquecer ainda mais o concurso. As fotografias e os desenhos premiados poderão ilustrar a capa do kit escolar da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2024.