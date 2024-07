Abertas inscrições para cursos de capacitação na língua francesa na UFMS

Cidade Universitária da UFMS / Divulgação

Estão abertas as inscrições para capacitação gratuita em língua francesa oferecida pela UFMS, em parceria com a Embaixada Francesa no Brasil, através do Serviço de Cooperação e Ação Cultural, Aginova e Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (Faalc). Interessados devem preencher formulário no Sistema de Informação e Gestão de Projetos até 24 de julho.

O programa visa fortalecer competências em pesquisa e intercâmbio em países francófonos. São oferecidos três cursos, além do Clube de Conversação aberto à comunidade universitária e externa.

As inscrições variam conforme o nível de proficiência exigido para cada curso, que incluem modalidades presenciais e a distância, com carga horária de 45 horas.

O curso Francês Intermediário 1 a distância é voltado para estudantes de graduação, mestrado, doutorado, docentes e técnicos-administrativos que concluíram o curso de Francês Inicial 2 a distância. Para vagas remanescentes, são aceitos candidatos que demonstrem nível A1 em francês. Este curso também tem carga horária de 45 horas, com aulas on-line às segundas e quartas-feiras, das 20h às 21h30, e disponibiliza 45 vagas.

No curso de Francês Intermediário 2 é voltado para estudantes de graduação, mestrado, doutorado, docentes e técnicos-administrativos que concluíram o curso de Francês Intermediário 1. Para vagas remanescentes, são aceitos candidatos que demonstrem nível A2 em francês. Com carga horária de 45 horas, as aulas são presenciais às segundas e quartas-feiras, das 14h às 15h30. O curso oferece 45 vagas.