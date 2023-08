Abertas inscrições para Exame de Seleção 2024 do IFMS

IFMS de Aquidauana

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) começa a receber inscrições para o Exame de Seleção 2024. São 1.784 vagas em 11 opções de cursos técnicos integrados ao ensino médio, ofertados gratuitamente nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Em Aquidauana, são 190 vagas de cursos gratuitos, sendo 80 para edificações e 80 para informática, sendo distribuídas em turmas no matutino e vespertino.

Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter concluído o ensino fundamental ou equivalente até a data da matrícula no IFMS, prevista para janeiro do próximo ano, além de possuir o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome, já que o número deverá ser informado no ato da inscrição.

As inscrições podem ser feitas até 8 de outubro, pela Página do Candidato da Central de Seleção. Só serão aceitas inscrições feitas com o CPF e demais dados do próprio candidato.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 20. Será concedida isenção da taxa aos candidatos que comprovarem estar matriculados no 9º ano do ensino fundamental em escola pública - o que poderá ser feito por meio da apresentação de declarações escolares, boletins ou outros documentos emitidos pela escola - ou que apresentem a Folha Resumo do comprovante de cadastro no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais).

O pedido de isenção deverá ser feito até 27 de setembro, no ato da inscrição, selecionando o item 'Isento' no campo 'Forma de Inscrição' no sistema da Central de Seleção, devendo ser anexado o documento comprobatório.

*Com assessoria de imprensa.