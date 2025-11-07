Aberto processo seletivo para diretores e diretores-adjuntos em Aquidauana

Inscrições são feitas pelo site / Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana informa que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Diretores e Diretores-Adjuntos das unidades escolares da Rede Municipal de Educação.

O período de inscrições vai de 7 a 12 de novembro de 2025, e o cadastro deve ser feito exclusivamente de forma on-line.

Os profissionais efetivos da rede municipal interessados em participar podem acessar o formulário de inscrição por meio do QR Code disponibilizado ou diretamente pelo link:

https://www.responde.ms.gov.br/pesquisa/344.

