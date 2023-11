Acadêmicos de Direito da UFMS visitam o Poder Legislativo

Acadêmicos do 3º, 4º e 5º semestres do Curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) estiveram, na manhã desta quarta-feira (8/11), em visita às dependências do Legislativo Estadual e assistiram parte da sessão plenária. Os alunos e professores foram recebidos pelo deputado Paulo Corrêa (PSDB), que destacou a importância das visitas institucionais. “Receber os alunos de Direito ajuda a fortalecer a Democracia e nos aproximar ainda mais da população. O professor e jurista Luís Henrique Volpe, que organizou a visita, ajudou muito a Assembleia para a modernização no período da pandemia, para a continuidade dos nossos trabalhos”, argumentou o 1º secretário da ALEMS.

Volpe é coordenador de Práticas Jurídicas na universidade e acredita que a visita colabora para o aprendizado em sala de aula. “É muito importante que os alunos conheçam o dia-a-dia dos órgãos públicos e o debate, a dinâmica, a sessão plenária e o funcionamento do processo jurídico, e isso justifica nossa visita”, destacou o professor.

Os alunos receberam informações sobre o funcionamento e as atividades dos setores administrativos, visitaram as dependências dos gabinetes, as galerias de artes e fotos, o Plenário Deputado Júlio Maia e entenderam como é o procedimento para a elaboração de proposituras que tramitam na Casa de Leis.

O acadêmico do 9º semestre, João Vítor Santana, ressalta que as visitas vêm ao encontro da necessidade de conhecimento das práticas jurídicas. “A Assembleia Legislativa é de fundamental importância porque é aqui se debatem as necessidades do povo sul-mato-grossense e elaboram as leis que ajudam no bom funcionamento de todo o Estado”, ressaltou o futuro advogado.

Visita Institucional

Instituições públicas e privadas podem agendar uma visita ao Legislativo entrando em contato com a Gerência de Cerimonial da ALEMS, por meio do contato: (67) 3389-6359/6232. A Assembleia Legislativa fica no Palácio Guaicurus, situado na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.