Acordo com Ministério dos Povos Indígenas Apoia Guarani Kaiowá

Reunião na última quarta-feira / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) é um dos parceiros do programa "Teko Porã: fortalecimento do bem viver do povo Guarani Kaiowá", lançado oficialmente na última quarta-feira, 14, em Dourados. A iniciativa é coordenada pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e envolve diversas instituições e entidades governamentais, tanto em nível federal quanto estadual.

Por meio de um acordo assinado com o MPI, o IFMS oferecerá suporte técnico, científico e operacional para a execução de oito metas estabelecidas no plano de trabalho. A instituição deve receber R$ 6,8 milhões em recursos federais, destinados através de um Termo de Execução Descentralizada (TED).

Entre as principais metas pactuadas com o IFMS estão o desenvolvimento de planos de gestão territorial e ambiental, iniciativas para o fortalecimento de mulheres e jovens indígenas, com foco em jovens, grávidas e puérperas; além da implementação do projeto Tekojoja, que visa a reintegração social de indígenas em situação de encarceramento. Outro ponto importante é a valorização e promoção da cultura local, incluindo a preservação da "Dança da Ema" ou "Bate Pau".

Segundo a reitora do IFMS, Elaine Cassiano, essa iniciativa marca um momento importante para a instituição. "O Teko Porã amplia nosso impacto social ao colaborar diretamente com o bem-estar e o desenvolvimento sustentável das comunidades Guarani Kaiowá. Através desse programa, o conhecimento técnico e científico do IFMS será aplicado para promover a autonomia e o fortalecimento cultural dessas comunidades."

O IFMS também desempenhará um papel crucial na promoção da soberania alimentar nas comunidades indígenas, com a implantação de tanques elevados de geomembrana para piscicultura familiar, utilizando energia solar, e o fortalecimento da segurança alimentar através da promoção da agricultura sustentável e resgate das tradições alimentares.

Anderson Martins Corrêa, pró-reitor de Extensão do IFMS, destaca que o desenvolvimento do Teko Porã será feito em estreita colaboração com as comunidades indígenas. "O diálogo constante garantirá que as ações respeitem as tradições e valores locais, com a participação ativa dos membros das comunidades, que serão incentivados por meio de bolsas de incentivo."

O secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, enfatiza que a participação do IFMS é essencial para o sucesso do programa, dada sua presença em todo o estado e sua expertise técnico-científica. "O IFMS é fundamental para garantir que as ações tenham um impacto direto e positivo nas comunidades Guarani Kaiowá."

O programa Teko Porã foca na promoção de ações estratégicas que garantam direitos e fortaleçam a população indígena no estado, com ênfase em três eixos principais: território, direitos sociais e segurança pública. A coordenação está a cargo do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Fundiários Indígenas (DEMED/GM/MPI), e conta com a participação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), além de diversos ministérios e instituições governamentais e sociais.