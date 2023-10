Administração da UFMS é destaque em ranking do Tesouro Nacional

Cidade Universitária da UFMS / Divulgação

A política de governança no uso eficiente de recurso público na Universidade foi destaque e a UFMS ficou em primeiro lugar entre as universidades federais da região Centro-Oeste no ranking de desempenho elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. A classificação considera o uso do dinheiro público para entregas de bens e de serviços para a sociedade. Na classificação geral, a Universidade ocupa a 13ª posição entre as 69 instituições ranqueadas.

O reitor Marcelo Turine parabeniza todo time de gestores e servidores e estudantes que desde 2016 está construindo as políticas de gestão e governança da UFMS. “Mais uma conquista para a nossa UFMS. Destaco que graças à governança dos recursos públicos conseguimos aplicar mais recursos nas políticas de permanência dos estudantes em vulnerabilidade na educação, incrementamos as bolsas e auxílios estudantis, e garantimos com recursos próprios, custeio e investimento para melhoria do ensino, pesquisa, extensão e inovação da Universidade no Estado de Mato Grosso do Sul”, disse.

Segundo a pró-reitora de Planejamento, Orçamento e Finanças, Dulce Maria Tristão, a Universidade tem aperfeiçoado os processos de governança e gestão ao longo dos últimos anos, buscando a geração de valor por meio do conhecimento, inovação e inserção de novas práticas dentro da Instituição. “Um dos assuntos que entram nesta pauta é Custos, com a finalidade de que os resultados identificados possam promover a tomada de decisão e a melhoria desejada. Estarmos entre as universidades destacadas no Relatório Foco em Custos 2022 é um privilégio, mas também um estímulo para continuarmos o processo de otimização dos recursos”, afirmou.

Para o auditor-chefe da UFMS, André Rodrigo Brites de Assunção, o desempenho da nossa Universidade demonstra o preparo da instituição para se destacar no cenário nacional e ocupar espaço entre as melhores universidades do país. “É fruto de ações transversais de governança voltadas às entregas que contemplam, dentre outros, a infraestrutura, políticas de sustentabilidade, políticas para o ensino, a pesquisa e a extensão, políticas de pessoal e responsabilidade social. Destaca-se que nos últimos dois anos a Universidade tem dado enfoque ao aprimoramento dos mecanismos de governança e gestão de riscos, editando 12 resoluções acerca do tema e um Plano de Gestão da Integridade, Riscos e Controles Internos, para o ano de 2023, o que reforça seu compromisso com a gestão eficiente e de qualidade”, destacou.

Ranking

O Relatório Foco em Custos (RFC 2022) traz o ranking elaborado a partir de indicadores de implementação da contabilidade de custos por competência (regularidade e dispersão); de utilização das ferramentas de detalhamento de custos disponíveis no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI Web (personalização); e de economia no consumo de insumos (economicidade).

A regularidade foi calculada pela existência ou não de registro mensal para determinados recursos, relacionados aos custos de operação e manutenção, com consumo recorrente em 2022. A dispersão foi calculada pela média ponderada dos coeficientes de variação dos mesmos recursos selecionados na categoria regularidade. A personalização, pela verificação do uso de detalhamento dos centros de custos estruturados de forma sistêmica, e a economicidade, pela estimativa da tendência linear de determinados recursos, conforme sua evolução ao longo dos doze meses de 2022.

A nota resulta da soma da pontuação obtida em cada indicador: até 5 para a personalização; até 2 para a regularidade; até 1 para a dispersão e até 2 para a economicidade, sendo apresentada em escala de 0 a 10. A UFMS obteve no total 6,524.

“Em regularidade a Universidade alcançou a nota máxima, e ficou muito próxima da pontuação máxima em dois outros indicadores: dispersão e economicidade. Com recursos cada vez menores, a UFMS tem apresentado importantes entregas nas áreas do ensino, pesquisa, extensão, inovação e desenvolvimento sustentável”, finalizou o auditor.