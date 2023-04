Adoçando a Páscoa, crianças de CMEIs e escolas de Aquidauana recebem ovos de chocolate

Crianças do ensino fundamental / (Foto: Divulgação)

Em comemoração à Páscoa, que será no domingo, 9, a Prefeitura de Aquidauana promoveu nesta quarta-feira, 5, a entrega de ovos de chocolate para as crianças dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e para os alunos do 1º aos 5º anos das escolas municipais da cidade, distritos, aldeias e, também, nas Escolas Pantaneiras.

A primeira-dama Maria Eliza Ribeiro, representando o prefeito Odilon Ribeiro, com a secretária de Educação, Wilsandra Béda (Educação) esteve visitando várias unidades escolares e realizando a entrega dos ovos de chocolate para os alunos.

Em todos os CMEIs e escolas da Rede Municipal de Educação, as equipes prepararam uma programação temática para comemorar a Páscoa com os alunos, promovendo confraternização, divertimento e, também, uma reflexão sobre essa data.

Durante a manhã de hoje, as visitas e entregas aconteceram nos CMEIs Emília Alves Nogueira, Bezerra de Menezes, Vereador Ademir Brites e, também, na Biblioteca SESI - Indústria do Conhecimento. Os ovos de chocolate foram adquiridos pela Prefeitura de Aquidauana.