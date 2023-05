Agricultura familiar fortalece merenda em escolas e CMEIs de Aquidauana

Alimentos adquiridos / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana compartilhou nesta terça-feira, 23, detalhes da produção da merenda em escolas e CMEIs (Centros Municipais de Ensino Infantil), que ganha reforço por alimentos orgânicos da agricultura familiar da região.

Nessa última semana, a Secretaria Municipal de Educação, comprou cerca de 920 quilos de melancia e 610 quilos de abóbora paulista. Já para a próxima semana serão entregues mais 610 quilos de abacaxi, oriundos do Assentamento Indaiá II.

"As entregas começaram as serem feitas pelas escolas Erso Gomes e CAIC Antônio Pace. No total, só nessas entregas de frutas e hortaliças da semana passada e desta semana, serão contempladas ainda mais 16 unidades escolares da zona urbana e mais 09 Centros Municipais de Educação Infantil. Em cada unidade escolar, a SEMED e os profissionais das escolas e CMEIs têm a obrigação de acompanhar e conferir a quantidade e qualidade dos alimentos comprados e entregues", comunicou o município.

Além de incentivar a alimentação saudável produzida por famílias da região, o município disponibiliza suporte técnico e maquinários para pequenos produtores na cidade, aldeias, distritos e zona rural, o suporte técnico e maquinários.

A compra dos alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar é um incentivo que a Administração Municipal proporciona, que assegura ao empreendedor rural emprego, renda e fluxo para produção, inclusive, para ampliar as espécies.