ALEMS lança concurso de redação que vai premiar em escolas em R$ 22 mil

Reunião no gabinete da ALMS / Foto: Divulgação

A ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) promove o 1º Concurso Estadual de Redação, para incentivar, principalmente, estudantes do ensino médio ao debate, o pensamento e a escrita, além de aproximar o parlamento da sociedade.



Segundo a ALMS, o concurso será coordenado pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. O presidente da aseembleia, Gerson Claro, abriu o ato de lançamento do concurso que teve a participação de representantes da SED (Secretaria de Estado de Educação) e de parceiros. O edital será lançado em 11 de setembro.

As escolas poderão se inscrever entre 12 e 24 de setembro no site da Escola do Legislativo. O concurso interno nas escolas acontecerá de 25 de setembro a 22 de outubro, seguido pela seleção da melhor redação.

Do dia 23 a 31 de outubro, as escolas enviarão os nomes dos alunos vencedores com as redações e informações necessárias. As redações serão avaliadas por bancas até 30 de novembro, com premiação marcada para 6 de dezembro.

Alunos do primeiro ao terceiro lugar receberão prêmios como certificados, celulares, kindles, notebooks e tablets. Além disso, alunos do quarto ao 24º lugar receberão kindles e Certificados com Mérito Legislativo.

As escolas também serão premiadas: R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 7 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro. O concurso conta com parcerias da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, universidades e outras instituições.

Adriana Buytendorp, superintendente de Políticas Educacionais da SED, enfatiza a relevância da proposta para desenvolver os estudantes, abordando temas contemporâneos e globais por meio da escrita e leitura.

Com base no Censo Escolar de 2022, Mato Grosso do Sul tem 104.448 mil alunos no Ensino Médio.

A presidente da Escola do Legislativo, deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), destaca a importância da valorização e do debate sobre os objetivos da ONU para criar cidadãos responsáveis.