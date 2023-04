Aluno de zootecnia de Aquidauana faz apelo para custear viagem à Alemanha após ganhar bolsa

Felipe foi premiado com bolsa no Instituto de Biologia Animal em Dummerstorf / (Foto: Divulgação)

A educação pode ultrapassar barreiras, assim como a vivência do estudante de zootecnia da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), no campus de Aquidauana, Felipe Barbosa, de 23 anos, pode levar até a Alemanha.

O estudante abriu uma vaquinha virtual no apelo de conseguir arrecadar fundos para conseguir se manter no país estrangeiro, após ganhar uma bolsa de estudos para intercâmbio.

"Irei realizar parte da pesquisa no Instituto de Biologia Animal em Dummerstorf na Alemanha.Preciso de ajuda para custeio de Moradia, alimentação e transporte durante minha estadia, que serão de 3 meses", descreve.

A meta é conseguir arrecadar R$ 20 mil até o dia da viagem. Para ajudar ou conhecer mais a história clique aqui.