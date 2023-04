Aluno do IFMS de Aquidauana recebe moção por projeto "Solo Fértil"

Luiz Otávio Matias Ribeiro / (Foto: Divulgação)

O aluno Luiz Otávio Matias Ribeiro recebeu moção de aplausos da Câmara Municipal de Miranda, após apresentar o projeto "Solo Fértil", na FEBRACE (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia), com a turma do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), do campus de Aquidauana.

A homenagem parabenizou o projeto de alta relevância, inclusive premiado com a publicação de um artigo na Revista Científica “InCiência”. O estudo contou com a coordenação do professor Sidney Roberto de Souza, orientadora e professora Tânia Mara Miyasgiro Sasaki, os colegas Guilherme Gabriel da Silva Simão e Paulo Henrique Corrêa, alunos do 5º semestre de informática e 3º Ano do Ensino Médio do IFMS.