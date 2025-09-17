Alunos de Terenos participam de ação de educação ambiental com plantio de mudas

Atividade promove conscientização sobre preservação dos rios, qualidade da água e equilíbrio natural
Assessoria de Comunicação
A Prefeitura de Terenos, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação, realizou uma atividade prática de educação ambiental com os alunos da rede municipal.
Durante a ação, os estudantes participaram do plantio de mudas em uma área de preservação permanente que havia sido degradada. A iniciativa reforçou a importância das árvores para a proteção dos rios, a qualidade da água, a drenagem do solo e a preservação da biodiversidade.
Além do plantio, os alunos também refletiram sobre o impacto do desmatamento e o papel das florestas na manutenção do equilíbrio natural.
Com ações como essa, a administração municipal busca aliar aprendizado e prática, incentivando desde cedo a conscientização e o cuidado com o meio ambiente.
