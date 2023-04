Alunos do IFMS de Aquidauana apresentam projeto de Solo Fértil em feira nacional

Alunos

Grupo de alunos do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), do campus de Aquidauana, participaram da Febrace (Feira Brasileira de Ciência e Engenharia) apresentando o projeto "Solo Fértil", em São Paulo.

A feira é tradicional, A feira é a maior da América Latina e é um movimento nacional de estímulo ao jovem cientista.reunindo prêmios para estudantes e professores da instituição.

O projeto dos alunos indicava a insegurança alimentar, foi contemplado com uma publicação do trabalho na Revista InCiência do Colégio Dante Alighieri.

Participaram os estudantes do curso técnico em Informática Luiz Ribeiro, Guilherme Simão, Paulo Corrêa e a professora orientadora Tânia Sasaki e o coorientador Sidney Sousa pela conquista.