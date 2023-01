Alunos do IFMS de Aquidauana conquistam medalhas nas Olimpíadas de Matemática

Unidade IFMS / (Foto: divulgação)

Dentre 18 milhões de alunos do Brasil, os estudantes Paulo Vitor Correia de Oliveira e Gabriela de Sá dos Santos, do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), do campus de Aquidauana, conquistaram medalha de ouro e bronze, respectivamente, na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escola Públicas.

A prova completou 17 anos de participação na educação básica brasileira. A última edição ainda contou com 99,7 alunos dos municípios do país.

Representando Mato Grosso do Sul, alunos das unidades do IFMS receberam 44 premiações, sendo duas medalhas de ouro, uma de prata, uma de bronze e 40 menções honrosas. O resultado foi publicado no último dia 20 de dezembro, no site da OBMEP.

Bruno Vieira Alexandre, do Campus Campo Grande, também recebeu medalha de ouro e Bruno Pereira de Paula alcançou prata

Para Bruno Alexandre, a conquista foi muito almejada, pois já havia ganhado duas pratas e um bronze em anos anteriores.

“Sempre gostei das disciplinas da área de exatas, participo da OBMEP desde o ensino fundamental e esta era minha última tentativa de conseguir o ouro, ficando entre os 100 melhores colocados de todo o país", afirmou o estudante, que tem por objetivo prestar o vestibular do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA), considerado o mais difícil do país na área de exatas.

Provas

A primeira fase da OBMEP foi aplicada no dia 7 de junho, composta por vinte questões objetivas.

Já a segunda fase aconteceu no dia 8 de outubro, formada por seis questões abertas, onde o estudante deveriam desenvolver toda a linha de raciocínio matemático para demonstrar sua resposta.

O resultado foi publicado no site da instituição. Os medalhistas de prata e bronze serão premiados em seus próprios estados. Os medalhistas de ouro participarão de cerimônia nacional a ser organizada neste ano pela Coordenação Geral da OBMEP.

O grande feito da prova é estimular o estudo da Matemática por meio da resolução de problemas que despertem o interesse e a curiosidade de professores e estudantes.

Podem participar alunos de escolas públicas municipais, estaduais e federais ou em escolas privadas brasileiras (do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e o Ensino Médio).