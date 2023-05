Alunos do IFMS de Aquidauana são medalhistas e homenageados no OMIF

Alunos na competição nacional / Divulgação

Alunos do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) foram medalhistas e homenageados no OMIF (Olimpíadas Matemática das Instituições Federais) que acontece no campus de Fortaleza.

Paulo Vitor Correia de Oliveira conquistou a medalha de ouro, Gabriela de Sá dos Santos recebeu uma merecida menção honrosa e o Charlles Gonçalves Lopes foi reconhecido pela sua participação.

A 2ª fase terá novamente prova e um evento com palestras, minicursos, oficinas, atividades culturais e uma novidade: uma feira de ciências aberta para as escolas Estaduais, Municipais e Particulares