Alunos podem se inscrever em 42 cursos da Uems usando histórico escolar

Unidade UEMS / Divulgação UEMS

A Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) informa que estão abertas as inscrições para o processo seletivo permanente 2023, em que o aluno pode usar a nota do "Histórico Escolar" para preencher vagas remanescentes nos cursos de graduação, que estão em lista de espera. São vagas para 42 cursos de graduação.

As informações sobre esta seleção contam no Portal da Uems. As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet, até às 23h59 do dia 16 de abril de 2023. Todos os horários definidos no edital são os oficiais do Estado de Mato Grosso do Sul.

O candidato deverá preencher o Formulário (Inscrição) e anexar o Histórico Escolar do Ensino Médio ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio, obtido mediante a participação no Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), emitido pelas instituições certificadoras (Secretarias Estaduais de Educação ou Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia).

Em caso de não efetivação da inscrição, o candidato deverá entrar em contato pelo telefone (67) 3902-2516 ou pelo e-mail dind@uems.br, para verificar o ocorrido.

Matrículas

Os candidatos classificados serão convocados, de acordo com a necessidade de vagas disponíveis nos cursos, exclusivamente por meio de editais específicos, para realizar sua matrícula nas datas, horários e locais especificados nos respectivos editais de convocação disponibilizados no endereço eletrônico da Uems

Quaisquer dúvidas e informações suplementares poderão ser respondidas pela Divisão de Ingresso Discente via telefone (67) 3902-2516 ou por meio eletrônico no e-mail dind@uems.br.