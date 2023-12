Alunos representam MS na 4ª Conferência Nacional da Juventude

Alunos da rede estadual / Divulgação

Mato Grosso do Sul será representado na Conferência Nacional da Juventude por 18 delegados, que foram eleitos nas etapas anteriores entre os meses de agosto e outubro de 2023.

Ao todo 36 propostas foram selecionadas pelos jovens sul-mato-grossenses durante a etapa estadual, promovida pela Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Juventude em parceria com o Conjuv (Conselho Estadual da Juventude).

“A 4º Conferência Estadual da Juventude teve como objetivo discutir propostas para fortalecer e construir políticas públicas direcionadas à juventude sul-mato-grossense, contou com a participação ativa dos jovens e diversos outros atores sociais”, explica Jessé Fragoso da Cruz, Subsecretário de Estado de Políticas Públicas para Juventude.

A expectativa é que a 4ª Conferência Nacional da Juventude, que traz como tema: “Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver", reúna entre os dias 14 a 17 de dezembro em Brasília, aproximadamente 1.300 jovens.

Caberá a delegação sul-mato-grossense a responsabilidade de subsidiar suas propostas por meio de documentos que analisam e expõem a realidade das juventudes no estado.

O Subsecretário ressalta ainda que esse processo possibilitará a escuta atenta das necessidades de estados e municípios, abrindo espaço para a discussão e implementação de políticas públicas mais eficazes.

“O evento nacional é visto como uma oportunidade crucial para estreitar ainda mais os laços entre ambas as partes, visando um comprometimento contínuo com o desenvolvimento e bem-estar da juventude sul-mato-grossense”, finaliza.

Para acessar as 36 propostas do Mato Grosso do Sul que serão apresentadas no evento nacional basta clicar neste link.

A etapa nacional é organizada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da Secretaria Nacional de Juventude, e pelo Conjuve (Conselho Nacional de Juventude).

Durante a programação acontecerão atividades culturais, exposições e plenárias para debater os eixos do Estatuto da Juventude e outras temáticas importantes para a juventude brasileira, além de painéis expositivos relevantes. A Conferência Nacional é a última etapa de um longo processo de organização de Conferências municipais, regionais, livres, territoriais e digitais.