Anastácio abre período de matrículas e rematrículas na Rede Municipal

Atendimento nas escolas e CEIs vai de 17 de novembro a 2 de dezembro
As famílias devem procurar diretamente a escola ou o Centro de Educação Infantil / Prefeitura de Anastácio
A Secretaria Municipal de Educação de Anastácio informou que estão abertas as matrículas para o Berçário e as rematrículas do Maternal I ao 5º ano.
As famílias devem procurar diretamente a escola ou o Centro de Educação Infantil (CEI) para receber as orientações necessárias.
O período de matrícula e rematrícula vai de 17 de novembro a 2 de dezembro. As datas para novas matrículas serão divulgadas posteriormente pela secretaria.
