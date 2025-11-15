Anastácio abre período de matrículas e rematrículas na Rede Municipal

As famílias devem procurar diretamente a escola ou o Centro de Educação Infantil / Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Educação de Anastácio informou que estão abertas as matrículas para o Berçário e as rematrículas do Maternal I ao 5º ano.

As famílias devem procurar diretamente a escola ou o Centro de Educação Infantil (CEI) para receber as orientações necessárias.

O período de matrícula e rematrícula vai de 17 de novembro a 2 de dezembro. As datas para novas matrículas serão divulgadas posteriormente pela secretaria.

