Aprovados no vestibular da UFMS podem fazer matrícula a partir de amanhã

Campus Aquidauana / Divulgação UFMS

Os aprovados no vestibular 2023 da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) podem realizar, a partir de amanhã (7), as matrículas na instituição de ensino.

O resultado do vestibular foi divulgado na última sexta-feira (4). Os editais com os resultados estão disponíveis no portal Ingresso, onde os candidatos podem verificar as notas e a classificação geral dos cursos. O resultado final traz, ainda, a relação dos candidatos treineiros e dos eliminados.

Os candidatos a serem convocados para as vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas ou às pessoas com deficiência serão avaliados por uma Banca de Avaliação da Veracidade da Autodeclaração, antes de ter a matrícula efetivada.