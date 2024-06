Aquidauana: aberta a Semana do Meio Ambiente 2024 do IFMS

Diretora geral da instituição, Andrea Marques Rosa, declara aberta a semana do meio ambiente em Aquidauana / Divulgação

Desta terça-feira, 18, até o sábado, 22, o campus Aquidauana do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) promove a Semana do Meio Ambiente 2024. O evento oferece uma variedade de atividades gratuitas, algumas delas abertas ao público.

A programação inclui oficinas, concurso de fotografia, palestras e uma gincana ecológica. Além disso, estão previstas atividades de aventura como rapel, rafting, canoagem, acampamento, escalada e trilha noturna.

Os interessados podem consultar a programação completa e realizar inscrições na página oficial do evento.

Professor Pablo Teixeira Salomao - Divulgação

A Semana do Meio Ambiente é promovida em referência ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, com o objetivo de conscientizar a comunidade sobre a importância da preservação ambiental. As atividades propostas visam proporcionar conhecimento e práticas sustentáveis.

Este ano, o tema da SMA é 'Acelerar a restauração da terra, a resiliência à seca e o progresso da desertificação', em conformidade com a temática proposta pela Organização das Nações Unidas.

A Proex (Pró-Reitoria de Extensão) informou que as datas da Semana do Meio Ambiente nos outros campi do IFMS serão definidas após o término do movimento grevista.

O IFMS destinou R$ 30 mil para a realização da SMA 2024, com um limite de R$ 3 mil para cada campus da instituição. Os recursos serão utilizados para aquisição de materiais e serviços necessários, respeitando as diretrizes do edital, que excluem gastos com publicidade convencional.

Desde 2011, a Semana do Meio Ambiente do IFMS reúne uma série de atividades, como palestras, oficinas, mesas redondas, apresentações culturais, distribuição de mudas e sementes, além de ações de limpeza na natureza e concursos de vídeos e fotografias.

Para mais informações, fotos e o histórico completo do evento, acesse a página oficial da Semana do Meio Ambiente do IFMS.