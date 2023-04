Aquidauana presente no Fórum Nacional dos Conselhos Municipais da Educação

Fórum Nacional reuniu representantes dos conselhos municipais / (Foto: Divulgação)

O município de Aquidauana, representado pelo CACS/FUNDEB (Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) e pelo CMEA (Conselho Municipal de Educação), participou do V Fórum Nacional dos Presidentes dos Conselhos Municipais da Educação.

O evento também integra o I Seminário Nacional do CACS/FUNDEB, em São José dos Pinhais, no Paraná, nos dias de 12 a 14 de abril, tendo como temática principal o Sistema Nacional de Educação, uma necessidade urgente e a importância do CACS-- financiamento dos Sistemas Municipais de Educação.

Vale ressaltar, a importância de formação para os conselheiros, frente às mudanças do Fundo de Financiamento da Educação, que passam a ser implementadas no ano vigente.