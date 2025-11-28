Aquidauana prorroga inscrições para seleção de diretores escolares

Profissionais efetivos têm até 30 de novembro para participar do processo
Sala de aula de Aquidauana / Divulgação
Em Aquidauana, as inscrições para o Processo Seletivo de Diretores e Diretores-Adjuntos da Rede Municipal de Educação foram prorrogadas até 30 de novembro de 2025. A medida estende o prazo para que servidores efetivos interessados concluam o cadastro.
A participação deve ser feita exclusivamente on-line, por meio do QR Code divulgado pela Secretaria de Educação ou diretamente pelo link disponível na plataforma Responde MS.
O processo seletivo vai definir as equipes gestoras das escolas municipais para o próximo ciclo. O edital traz informações sobre critérios de avaliação, etapas e documentação necessária para a disputa.
A ampliação do prazo atende a pedidos de profissionais que ainda não haviam conseguido finalizar a inscrição, garantindo maior adesão ao processo.
O edital completo, assim como o formulário de participação, estão acessíveis na plataforma oficial indicada pela Secretaria de Educação.
