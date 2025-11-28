Acessibilidade

28 de Novembro de 2025 • 21:13

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Aquidauana prorroga inscrições para seleção de diretores escolares

Profissionais efetivos têm até 30 de novembro para participar do processo

Redação

Publicado em 28/11/2025 às 17:25

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Sala de aula de Aquidauana / Divulgação

Em Aquidauana, as inscrições para o Processo Seletivo de Diretores e Diretores-Adjuntos da Rede Municipal de Educação foram prorrogadas até 30 de novembro de 2025. A medida estende o prazo para que servidores efetivos interessados concluam o cadastro.

A participação deve ser feita exclusivamente on-line, por meio do QR Code divulgado pela Secretaria de Educação ou diretamente pelo link disponível na plataforma Responde MS.

O processo seletivo vai definir as equipes gestoras das escolas municipais para o próximo ciclo. O edital traz informações sobre critérios de avaliação, etapas e documentação necessária para a disputa.

A ampliação do prazo atende a pedidos de profissionais que ainda não haviam conseguido finalizar a inscrição, garantindo maior adesão ao processo.

O edital completo, assim como o formulário de participação, estão acessíveis na plataforma oficial indicada pela Secretaria de Educação.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Inscrições de cursos técnicos do IFMS Aquidauana terminam na próxima semana

Educação

Pé-de-Meia:nascidos em julho e agosto recebem 9ª parcela

Educação

Fies: prazo para participação de instituições privadas começa amanhã

O prazo terminará até as 23 horas e 59 minutos de 4 de dezembro

Educação

UFMS abre inscrições para professores da Licenciatura em Educação Bilíngue

Publicidade

Educação

Pé-de-Meia:nascidos em maio e junho recebem 9ª parcela

ÚLTIMAS

Geral

PMMS lança calendário com 75 cursos de formação e especialização em 2026

Capacitações serão ofertadas em Campo Grande e municípios do interior ao longo do ano

Cidades

Rua 15 de Novembro será interditada por 40 dias para obras em Bonito

Implantação da rede de águas pluviais vai alterar o trânsito no bairro Vila América

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo