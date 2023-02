Assistentes pedagógicos participam de curso de Primeiros Socorros

Formação está sendo ministrada pelo Tenente Lucival Junior / Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana juntamente com o 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros estão promovendo, neste mês de fevereiro, um ciclo de formação continuada para os profissionais da Rede Municipal de Educação.

Em Aquidauana, seguindo as normativas da Lei Lucas (nº 13.722, de 4 de outubro de 2018), os servidores da Educação, especialmente, assistentes pedagógicos, diretores e coordenadores, estão participando do “Curso de Noções Básicas de Primeiros Socorros”.



A formação está sendo ministrada pelo Tenente Lucival Junior e, também, pelo Major BM Victor Heidy Shiroma, comandante do 1ºSGBM. Os encontros da formação estão acontecendo no CMEI Ademir Brites, acontecerão divididos em 6 turmas, com cerca de 120 profissionais da REME, com aulas práticas e teóricas sobre Primeiros Socorros.

A secretária municipal de Educação, Profª Wilsandra Béda, falou sobre a importância da capacitação para garantir mais segurança no trabalho dos profissionais e no atendimento as crianças.

“Precisamos saber agir, ainda mais, trabalhando com as crianças. É de extrema importância essa capacitação, pois caso ocorra qualquer tipo de acidente e, sejam necessários os primeiros socorros, nossos profissionais estarão preparados e saberão agir com segurança e calma. Buscamos sempre a parceira com o Corpo de Bombeiros para capacitar as assistentes pedagógicas e agradecemos por mais esse apoio”, completou a secretária Wilsandra.