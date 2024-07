Audiência Pública definirá os cursos do IFMS de Amambai

Ponto turístico de Amambai / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) promove no dia 25 de julho uma audiência pública em Amambai para debater os cursos que serão ofertados pelo novo campus da instituição, que faz parte da criação de 100 novas unidades anunciadas pelo Governo Federal em março, junto ao Campus Paranaíba.

O evento será realizado a partir das 19 horas, no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) no município – que fica na Rua José Luís Sampaio Ferraz, n° 3353, Centro. A audiência pública é aberta a autoridades locais, representantes da sociedade civil organizada e à comunidade em geral.

O Campus Amambai irá abranger também os municípios de Coronel Sapucaia, Iguatemi, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru, além do município sede.

O objetivo do encontro é discutir, junto à comunidade, as sugestões e demandas locais para a oferta de cursos, além de apresentar o Instituto Federal à população do município.

“A audiência pública para escolha dos cursos técnicos em Amambai é crucial para garantir que as formações oferecidas atendam às necessidades e aspirações da comunidade. A participação ativa de todos é essencial para construir um campus alinhado com as demandas locais, promovendo desenvolvimento e oportunidades para a região”, destaca o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional do IFMS, Fernando Alves.

Serão três opções para a comunidade decidir:

Recursos Naturais: inclui cursos voltados para o manejo sustentável dos recursos naturais, como técnico em Agropecuária, em Agricultura e em Meio Ambiente.

Gestão e Negócios: prevê cursos como técnico em Administração, em Logística e em Recursos Humanos.

Informação e Comunicação: agrupa cursos focados em Tecnologias da Informação e Comunicação, como técnico em Informática, em Redes de Computadores, em Computação Gráfica e em Jogos Digitais.

Serviço