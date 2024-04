Biblioteca Comunitária Roda Vida comemora dia do livro infantil

Projeto infantil / Divulgação

A Biblioteca Comunitária Roda Vida está pronta para celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil com um evento especial, marcado para quinta-feira, 18. As atividades estão programadas para acontecerem às 7h30 e às 13h30, na sede da biblioteca, localizada na Estação Cultural de Aquidauana, na Rua Plínio Leite, 956, Nova Aquidauana.

O evento promete encantar crianças e adultos com uma variedade de atividades, incluindo contação de histórias, teatro, declamação de poemas, jogral e a presença de personagens vivos. Além disso, uma biblioteca literária estará disponível para os visitantes explorarem e se encantarem com os livros.

A comemoração do Dia Nacional do Livro Infantil na Biblioteca Comunitária Roda Vida é uma oportunidade imperdível para celebrar a magia da leitura e incentivar o amor pelos livros desde a infância. Todos estão convidados a participar desse momento especial e mergulhar no universo fascinante da literatura infantil.