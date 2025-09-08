Biblioteca de Miranda amplia acervo e reforça incentivo à leitura

Acervo é ampliado e biblioteca se destaca entre as melhores do SESI em MS
Leitura contribui para a formação crítica e abre caminhos para o futuro / Divulgação
A Biblioteca Indústria do Conhecimento, localizada em Miranda, recebeu recentemente novos livros para compor seu acervo, ampliando as opções de leitura e pesquisa disponíveis para os estudantes e toda a comunidade. Os materiais foram enviados pelo SESI e já estão acessíveis ao público.
O Secretário Municipal de Educação, Anildo Balbuena, acompanhado da professora Evanir Duarte, visitou a biblioteca para conferir de perto a qualidade e a diversidade do material recebido.
Segundo a professora Walquiria Bitonti, a biblioteca se destaca como um espaço de referência em apoio pedagógico e incentivo à leitura. A parceria entre a Secretaria de Educação, diretores escolares, coordenadores pedagógicos e professores fortalece o uso da biblioteca como um ambiente ativo de aprendizagem. No local, os alunos participam de projetos contínuos, como Hora do Conto, Projeto Ziraldo, Cinemateca e Gibiteca.
Em reconhecimento ao seu desempenho, a biblioteca de Miranda foi classificada em 3º lugar em atendimento e serviço entre todas as unidades do SESI em Mato Grosso do Sul neste mês. O resultado reflete o comprometimento da equipe e o impacto positivo na formação de novos leitores.
