Biblioteca Municipal de Miranda recebe acervo com 1,8 mil livros

Estrutura lúdica / Divulgação

A biblioteca Municipal de Miranda, construída pelo Sesi (Serviço Social da Indústria) em parceria com o município, foi inaugurada na segunda-feira, 10, e já está em funcionamento, aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Para ampliar o acesso educativo, a unidade conta com acervo de 1,8 mil livros, computadores com acesso à internet e 1,5 mil DVDs. O local pode ser acessado por qualquer morador. Projetos envolvendo escolas estão sendo organizados e devem ser implementados após as férias escolares de julho.

A biblioteca foi inaugurada na programação dos 245 anos de Miranda.