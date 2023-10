Bolsa de Iniciação à Docência da UFMS abre inscrições

Cidade Universitária da UFMS / Divulgação

Estudantes que cursam licenciaturas na UFMS têm até 30 de outubro para se candidatarem ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). As inscrições devem ser feitas no Sistema de Informação e Gestão de Projetos (Sigproj).

Há oportunidades para graduandos em Ciências Biológicas; Educação do Campo; Geografia; História; Letras – Português/Inglês; Letras- Português/Espanhol; Matemática; Pedagogia e Química. A atuação poderá ser como bolsista ou voluntário em subprojetos desenvolvidos na Cidade Universitária e nos câmpus de Aquidauana, Nova Andradina, do Pantanal, de Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

A bolsa tem valor de R$700 mensais e vigência até abril de 2024. Para participar, além de estar regularmente matriculado, é necessário ter concluído no máximo 60% da carga horária total no curso e ter currículo cadastrado na Plataforma Freire.

A coordenadora institucional do Pibid, Carla Arruda explicou que a finalidade do Programa é a inserção dos estudantes da primeira metade dos cursos de licenciatura no cotidiano das escolas públicas de educação básica, permitindo a construção da identidade profissional e a formação inicial de qualidade. “Com a supervisão de professores das respectivas áreas na escola-campo, eles vivenciam e desenvolvem diversas atividades como: diagnóstico do espaço e ambiente da escola, elaboração de propostas didáticas integradoras, interativas, investigativas, experimentais e lúdicas, incluindo o uso de tecnologias educacionais e diferentes recursos didáticos; oficinas de instrumentalização, seminários, fóruns, rodas de conversa e outros encontros para discussão e reflexão das experiências pedagógicas vivenciadas; leitura e discussão de textos; produção de materiais didáticos e de apoio, como sequências didáticas e jogos; aplicação de aulas de campo, aulas de reforço e execução de projetos, entre outras”, informou.

O PIBID integra a Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação e tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação básica pública brasileira.

Mais informações podem ser conferidas no edital.