Brasília sedia evento internacional sobre merenda escolar

Merenda escolar será tema de Congresso Internacional / MEC

Brasília estará recebendo entre os dias 23 a 25 de maio, para um congresso internacional sobre merenda escolar, cerca de 350 profissionais entre nutricionistas e da educação. Será o “II Congresso Internacional de Alimentação Escolar”, organizado pelo FNDE/MEC (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação), com o propósito de discutir entre outros temas, a importância da educação alimentar e nutricional (EAN) na execução dos programas de alimentação escolar e no seu entrono.

Paralelamente ao congresso, cuja primeira edição ocorreu em 2017, haverá a reinstalação do Comitê Gestor. Composto por representantes de ministérios e órgãos governamentais e da sociedade civil, o colegiado é responsável por desenvolver ações para qualificar e fortalecer a aquisição direta de produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar.

O novo Comitê Gestor também instituiu o Grupo Consultivo cuja atribuição será apoiar a elaboração de ações para aprimorar a parceria entre alimentação escolar e agricultura familiar. Fazem parte do colegiado representantes de associações de agricultores, extrativistas, quilombolas, indígenas, cooperativistas, conselheiros de alimentação escolar, representantes do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), entre outras entidades.

Durante o evento serão apresentadas as 20 melhores experiências brasileiras de educação alimentar e nutricional identificadas pela 4ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, promovida pelo FNDE. Como iniciativas internacionais bem-sucedidas, serão apresentadas as experiências de El Salvador e República Dominicana em programas de alimentação escolar, no âmbito do Programa de Cooperação Internacional Brasil-FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) é uma das agências das Nações Unidas, que lidera esforços para a erradicação da fome e combate à pobreza. O seu lema, “fiat panis”, se traduz do latim, significando “haja pão.”