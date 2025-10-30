Câmara de Campo Grande aprova doação de terreno para segundo campus do IFMS

Câmara Municipal de Campo Grande aprovou a doação de terreno / Divulgação

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou a doação de terreno para a construção do segundo campus do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) na Capital. A nova unidade será instalada na região Bandeira–Anhanduizinho, com o objetivo de ampliar o acesso à educação técnica e tecnológica para a população.

A reitora do IFMS, Elaine Cassiano, comemorou a conquista nas redes sociais, destacando o esforço conjunto da instituição e das autoridades envolvidas. “Batalhamos dia e noite para atender cada vez mais a população de Campo Grande. O caminho é longo, mas, com essa grande conquista, tenho a certeza que avançamos passos importantes”, afirmou.

Elaine também agradeceu à Prefeitura de Campo Grande, na pessoa da prefeita Adriana Lopes, à Câmara Municipal, à bancada federal de Mato Grosso do Sul e à equipe do IFMS pelo apoio à iniciativa. “Vamos em frente, porque o trabalho só começou”, ressaltou a reitora.

