Acessibilidade

30 de Outubro de 2025 • 17:10

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Câmara de Campo Grande aprova doação de terreno para segundo campus do IFMS

Novo campus será instalado na região BandeiraAnhanduizinho e ampliará a oferta de ensino técnico e superior na Capital

Redação

Publicado em 30/10/2025 às 15:16

Atualizado em 30/10/2025 às 16:39

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Câmara Municipal de Campo Grande aprovou a doação de terreno / Divulgação

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou a doação de terreno para a construção do segundo campus do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) na Capital. A nova unidade será instalada na região Bandeira–Anhanduizinho, com o objetivo de ampliar o acesso à educação técnica e tecnológica para a população.

A reitora do IFMS, Elaine Cassiano, comemorou a conquista nas redes sociais, destacando o esforço conjunto da instituição e das autoridades envolvidas. “Batalhamos dia e noite para atender cada vez mais a população de Campo Grande. O caminho é longo, mas, com essa grande conquista, tenho a certeza que avançamos passos importantes”, afirmou.

Elaine também agradeceu à Prefeitura de Campo Grande, na pessoa da prefeita Adriana Lopes, à Câmara Municipal, à bancada federal de Mato Grosso do Sul e à equipe do IFMS pelo apoio à iniciativa. “Vamos em frente, porque o trabalho só começou”, ressaltou a reitora.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Projeto Itukéti de Aquidauana leva estudantes da UFMS à etapa nacional

Educação

Fundação Bradesco abre vagas na Escola-Fazenda de Bodoquena

Educação

Festival Zoom IFMS prorroga inscrições até 16 de novembro

Evento incentiva produções audiovisuais e fotográficas de estudantes dos cursos técnicos integrados

Educação

Primeira turma do Empretec Indígena de 2025 é formada na Aldeia Paraguassu

Publicidade

Educação

Inep divulga gabarito preliminar da Prova Nacional Docente

ÚLTIMAS

Geral

Prefeito de Nioaque recebe Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense

Reconhecimento foi concedido pela Assembleia Legislativa a 134 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Estado

Saúde

Mato Grosso do Sul confirma mais de 8 mil casos de dengue

Boletim da SES aponta 13,5 mil casos prováveis e 18 mortes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo