Câmeras de segurança e policiamento: confira medidas de segurança em Aquidauana

Unidade escolar de Aquidauana / Ronald Regis

A SEMED (Secretaria Municipal de Educação) divulgou nesta sexta-feira, 14, as medidas de segurança que serão aplicas em escolas de Aquidauana para garantir a segurança da comunidade escolar.

Houve uma reunião de trabalho com diretores das Escolas Municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil e representantes do Simprecam (Sindicato Municipal dos Trabalhadores da Prefeitura e da Câmara) na quinta-feira, 13, para definir as medidas pontuais para redobrar a segurança nas unidades escolares da Rede Municipal.

A segurança nas escolas tornou-se tema de ampla discussão, por conta da onda de violência e, também, de falsos ataques anunciados na internet, que vem ocorrendo em vários Estados do Brasil.

"A prefeitura, por meio da SEMED e em conjunto com as Forças de Segurança Pública, visando adequar o ambiente escolar para maior segurança aos alunos e profissionais da educação e, também, dar tranquilidade às famílias, definiram em conjunto com os Gestores das Unidades Escolares"

Confira as medidas: