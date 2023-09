Campanha da UEMS reforça a importância de responder avaliação institucional

Unidade UEMS / Divulgação UEMS

A Comissão própria de Avaliação (CPA) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em parceria com a Assessoria de Comunicação Social (ACS), está com a campanha "A CPA te ouviu, a UEMS atendeu", que visa sensibilizar e destacar a importância de responder o Questionário de Autoavaliação Institucional, que objetiva conhecer os pontos nos quais a UEMS precisa avançar como uma instituição pública, inclusiva e de excelência no ensino superior no Estado.

O questionário deve ser respondido por acadêmicos(as), técnicos(as), docentes, egressos e comunidade externa de todas as unidades universitárias e polos EaD da UEMS. Neste ciclo 2023 do Questionário de Avaliação o prazo para acesso e coletas das respostas será de 4 a 18 de setembro de 2023.

O questionário estará disponível, de forma online, neste prazo específico, no endereço https://www.uems.br/comissao/cpa, na aba Questionário de Autovaliação 2023 .

Os apontamentos analisados de forma quantitativa e qualitativa do questionário de avaliação são um dos principais instrumentos de trabalho da CPA/UEMS para avaliar o desenvolvimento da Universidade.

A CPA tem mais de 18 anos de existência e desenvolve seu trabalho por meio de reuniões periódicas e análises de documentos institucionais, relatórios e indicadores dos mais diversos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, recursos humanos e administração.

De acordo com o presidente da Comissão Própria de Avaliação (CPA), Sidney Kuerten, "ao responderem o questionário, os participantes têm a oportunidade de fornecer feedback construtivo sobre suas experiências na universidade e dar voz a cada membro da comunidade universitária. Isso pode incluir sugestões para aprimorar a qualidade do ensino, da pesquisa e de todos os serviços de suporte".

Ele ainda destaca os aspectos sobre o impacto e a força das respostas que, muitas vezes, são subestimados pelo público interno e externo.

"As respostas ao questionário ajudam a UEMS a desenvolver um planejamento estratégico e eficaz. Além de que é deveras importante nossa instituição compreender as expectativas dos alunos em relação aos cursos, políticas de ensino, pesquisa, extensão além de revelar os desafios enfrentados pelos professores e as questões administrativas e de infraestrutura", completa Kuerten.

Campanha "A CPA te Ouviu, a UEMS atendeu"

Sob o mote do protagonismo dos integrantes da comunidade universitária da UEMS e do público de fora da instituição (egressos e comunidade externa) a Assessoria de Comunicação Social (ACS) está trabalhando em diferentes linhas para fomentar um envolvimento maior neste ciclo de respostas ao Questionário de Avaliação Institucional.

Será lançada uma série de vídeos, artes e cartazes temáticos para sensibilizar os públicos da UEMS a serem protagonistas na decisão dos rumos da universidade.

Respondendo o Questionário da Avaliação Institucional da Comissão Própria de Avaliação (CPA), sua voz se materializar num importante fator de mudança para a qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão, da administração e da política de servidores(as) em nossa universidade. Os vídeos serão compartilhados nas redes do @uemsoficial, no Instagram, Facebook e Youtube.

Outro ponto importante é que, visando garantir maior acessibilidade ao público, a comissão disponibilizou cópias físicas do último Relatório Institucional de Avaliação em todas as unidades universitárias da UEMS. Há uma iniciativa da comissão em garantir a remessa de arquivos em braille para integrantes portadores de deficiência visual para que acessem as informações deste documento institucional.