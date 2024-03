Campus de Aquidauana entrega 75 novos profissionais ao mercado de trabalho

Cerimônia no auditório / Divulgação

Um dos momentos mais aguardados pelos estudantes do Cpaq (Câmpus de Aquidauana) foi cercado de muita emoção, a celebração ocorreu com a participação de familiares, amigos, docentes, gestão e servidores do Cpaq na segunda noite de colação de grau. Graduandos dos cursos de Administração, Ciências Biológicas, História e Licenciatura Intercultural Indígena colaram grau na noite desta sexta-feira, 1. A cerimônia reuniu cerca de 75 concluintes e a solenidade da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Durante a solenidade, a vice-reitora Camila Ítavo destacou a sensação de dever cumprido e o início de uma nova fase na vida de cada formandos.

“Peço que vocês se lembrem e recordem, querer ser UFMS. Quando foram aprovados na nossa Instituição, os desafios que todos passaram para chegar até aqui. Hoje nossa cerimônia é cheia de simbologia e significados histórico-culturais, pois esta cerimônia marca a passagem de vocês pela nossa UFMS. Neste ano, nós tivemos uma maratona de colações de grau e fechamos o ciclo aqui totalizando 15 colações de grau. E vocês estão aqui, pois não desistiram e persistiram. E peço a vocês que se lembrem dessas três palavras que direi: agradecer, celebrar e honrar. Agradeçam aos seus pais, familiares, amigos e a UFMS, pois não fazemos nada sozinhos. Agradeçam todo o apoio que vocês tiveram durante essa caminhada. Não se esqueçam de celebrar, celebrem suas conquistas, vitórias. A gente marca aquele momento e rememora. E agora vou dizer a terceira que é honrar, honrem a trajetória de vida de vocês, honrem suas escolhas, honrem sua profissão, honrem as empresas que vocês trabalharem. Vejo em vocês grande empatia, o amor de vocês, entre vocês. O respeito a gente não tem dúvidas, que vai além da formação técnica, pessoas que transformam a nossa realidade. A gente aprende acima de tudo, vocês são inspiração para outras pessoas. Com diálogo, respeito, amor, a gente recebe a paz. Aproveitem os bons momentos e sintam-se fortalecidos, brilhem muito. Abram espaço para outros colegas da UFMS. Iluminem os outros. Que vocês brilhem muito, transformem a vida de vocês. Hoje é o dia de festa, é o décimo quinto dia de festa e semana que vem a festa continua, pois vamos receber nove mil estudantes, que virão estudar aqui na nossa UFMS. Que honra estudar em uma Universidade Federal, defendam sempre a UFMS e lembrem-se da importância dela. Nossa Instituição vai completar 45 anos, e vai ser milenar. Não estaremos mais, ela vai estar por que ela é forte. Parabéns a vocês, que brilharam muito por onde percorreram e agora vamos comemorar”.

“Os desafios foram enormes, a UFMS continuou usando suas ferramentas digitais para que vocês continuassem aprendendo e tendo conhecimento. Se esse momento é um momento de conquista, é um instante mágico para cada um de vocês, com sensação de dever cumprido. Para nós significa a mesma realização. Essa conquista é uma via de duas mãos. Desejo a vocês, todo sucesso do mundo e que vocês continuem fazendo parte do Mundo UFMS, que vocês possam continuar vinculados a nós. Que vocês tenham muito sucesso. Sou UFMS, para sempre UFMS”, disse o pró-reitor de Administração e Infraestrutura, Augusto Cesar Portella Malheiros.

O diretor da Agência de Educação Digital e a Distância, Hércules da Costa Sandim, também destacou a importância de ser UFMS e parabenizou os formandos. “Agradeço a todos familiares, amigos e todos presentes nessa celebração. Agora formados e formadas nos cursos do Cpaq. Primeiro momento do ingresso, com certeza, vocês devem se lembrar como entraram na UFMS. O maior ensinamento é a vivência e a experiência que vocês absorvem de seus mestres, apoiado de seus técnicos. Vocês entraram na UFMS e passaram por um desafio muito grande, que foi a pandemia. Nós da UFMS, só temos de agradecer por vocês terem aceitado e passado por esse desafio. Então muito mais que uma formação, vocês saem como um selo ser UFMS. Hoje vocês saem como formados e outros desafios vão surgir. Vocês vão aprender e adquirir experiência ao longo da sua trajetória. Abracem o futuro com coragem, determinação e otimismo. Este é apenas o começo de uma jornada emocionante, repleta de possibilidades e oportunidades”.

A diretora do Cpaq, Ana Graziele Lourenço Toledo, ressaltou a importância do propósito. “Estamos na segunda e última noite celebrando a colação de grau de vocês. Sejam bem-vindos meus queridos alunos, hoje quero dizer a vocês que o propósito não é algo que se ensina, é algo que se sente. Esperamos que cada um de vocês tenha reforçado seu propósito, e esse propósito não deve estar no cargo ou na posição. Peço que usem esse diploma para unir, edificar e melhorar a cada dia. Pois quem faz o que ama é reconhecido, somos educadores e cientistas, pois não paramos nunca. Sejam humanos de verdade e não humanos fakes. Ser humano de verdade, isso é que faz a diferença. Com o tempo adquirimos maturidade, que nos faz entender que a nossa vida é resultado das nossas escolhas. Nossa UFMS é feita de pessoas. Vocês escolheram estar aqui. Que suas ações impactem a vida de outras pessoas. Pensem que as pessoas se inspirem em vocês e foquem em fazer coisas boas, não se preocupem se as mudanças forem difíceis. Tudo tem seu tempo e hoje é tempo de agradecer, principalmente, as pessoas que participaram com vocês nessa jornada. Obrigada a todos e tenham uma excelente noite”.

A professora Karoline Ferreira Kinoshita Goes, paraninfa do Curso de Administração, representou os professores homenageados. “Hoje à noite é de celebração, precisamos comemorar os anos dedicados aos estudos, não foi um processo fácil, só são merecedores do sucesso aqueles que batalham e aqueles que persistem. E hoje vocês formandos, se mostram mais do que merecedores. Parabéns a vocês e a todos que os incentivaram para chegarem até aqui. Formandos, amem as pessoas de verdade, amar é se doar e ajudar as pessoas alcançar seus objetivos, tenham certeza que vocês não marcaram somente a vida de vocês, mas também deixam sua marca na UFMS. Passamos por vários momentos. A UFMS sempre estará de portas abertas para recebê-los e o estudo não deve parar por aqui. Formandos, desejo muito sucesso a vocês e obrigado por terem compartilhado essa linda trajetória conosco”.

A concluinte em Licenciatura Intercultural Indígena, Ana Rita Cabral Pinto, realizou o juramento durante a solenidade. O formando em Ciências Biológicas, Alessandro Miranda Marques discursou em nome de todos os graduados. “Agradecemos a confiança depositada em nós durante esses anos. Foram muitos momentos compartilhados com essa turma guerreira, somos todos vencedores. Amigos formandos passamos muito tempo juntos dia após dia. Eram dúvidas, opiniões e novos conhecimentos. Grandes segredos e sábios guias nos levando. Era só olhar pra cima e encher o peito de fé e seguirmos em frente. Agradecemos imensamente aos nossos mestres, que nos contemplaram com conhecimento, o melhor presente que poderíamos receber. Esperamos que outros colegas passem pelas mãos de vocês. Hoje já se passaram quatro anos de batalhas, e estamos recebendo hoje o título, que anos atrás era incerteza. E esse certificado mostra, para o mundo inteiro, que somos guerreiros. Muitos aqui irão continuar a construir nosso caminho, os nossos mestres nos preparam para nós seguirmos nossos caminhos. Obrigado aos nossos familiares por todo apoio e por estarem aqui conosco celebrando essa vitória. Muito obrigado. Deus abençoe a todos”.