CAPES oferece R$5 mil a estudantes de graduação

O resultado final será divulgado em maio e o prazo para pagamento do prêmio vai até dezembro de 2023 / Divulgação

O Prêmio CAPES Talento Universitário vai dar R$5 mil a mil estudantes de graduação que alcançarem as melhores notas em prova de conhecimentos gerais.

O concurso, que está em sua terceira edição, é para os alunos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021, ingressaram na graduação em 2022 e estão matriculados em instituição de ensino superior pública, privada ou militar.

As inscrições, feitas pelo formulário on-line que se encontra no site do Prêmio, vão até 22 de fevereiro. São oferecidas 24 mil vagas. Conforme o cronograma do Edital nº 1/2023, os locais de prova serão divulgados a partir de 02 de março e a aplicação será no dia 26 do mesmo mês.

O resultado final será divulgado em maio e o prazo para pagamento do prêmio vai até dezembro de 2023. Por uma prova de 80 questões, a CAPES vai reconhecer o desempenho e os conhecimentos dos graduandos, além de subsidiar estudos e pesquisas e incentivar a formação de alunos do ensino superior.

Serviço:

• Inscrições: até 22 de fevereiro de 2023

• Site: talentouniversitário.capes.gov.br

• Vagas: 24 mil

• Premiação: R$5 mil aos mil concorrentes que alcançarem as maiores notas na prova.