Capes publica lista de inscrições homologadas de programa de doutorado

Atividades começam entre abril e junho / Divulgação

A Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), vinculada ao MEC (Ministério da Educação), publicou a lista com as 1.182 inscrições homologadas para o Edital nº 30/2023, do PDSE (Programa Institucional de Doutorado-Sanduíche no Exterior). Publicado no site da Fundação nessa terça-feira, 23, o documento traz a relação com o nome do participante e o número da respectiva inscrição. As atividades se iniciam entre abril e junho.

O PDSE complementa e aumenta as possibilidades de formação ofertadas no Brasil e expande a colaboração com cientistas do exterior. A iniciativa também aumenta a visibilidade da produção científica do País e fortalece os programas de pós-graduação nacionais.

Podem participar brasileiros natos e estrangeiros com visto de estudante ou autorização de residência no Brasil. Os candidatos não podem ter título de doutor e precisam estar matriculados em cursos de doutorado com nota igual ou superior a 4 e não estarem inadimplentes com a CAPES ou quaisquer órgãos da administração pública.

Sobre o Programa

Criado em 2006, o PDSE permite que alunos matriculados em cursos de doutorado no Brasil façam parte de seus estudos em instituição estrangeira. Ao final da bolsa eles devem retornar ao País para a defesa da tese.