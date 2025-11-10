Acessibilidade

10 de Novembro de 2025

Educação

Central garante logística que abastece escolas estaduais de MS

Governador Eduardo Riedel visitou estrutura que movimenta mais de 850 mil itens por ano e mantém funcionamento da rede pública de ensino

Redação

Publicado em 10/11/2025 às 16:42

Central é o ponto estratégico que assegura o funcionamento de toda a logística de materiais destinados às escolas estaduais / SED-MS

Ensinar vai muito além da sala de aula — envolve também uma operação logística de grande escala. E foi esse trabalho que o governador Eduardo Riedel conheceu na manhã desta segunda-feira (10), durante visita à Central de Processamento e Distribuição da Rede Estadual de Ensino (REE), em Campo Grande.

Localizada no Parque dos Poderes, a Central é o ponto estratégico responsável por abastecer as 352 escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, que atendem mais de 200 mil alunos. Ligada à Secretaria de Estado de Educação (SED), a estrutura recebe, armazena e distribui desde materiais básicos — como kits escolares, uniformes e produtos de limpeza — até equipamentos de grande porte, como computadores, climatizadores, televisores, ônibus escolares e mobiliário.

Durante a visita, o governador destacou a importância da estrutura para garantir o bom funcionamento das escolas.

“Nosso objetivo na educação é garantir o aprendizado e o bem-estar de toda a comunidade escolar. Por trás disso, existe uma grande estrutura de apoio, com escolas sendo reformadas, mobiliadas e equipadas, e uma logística que movimenta mais de 900 mil itens por ano. É um trabalho contínuo, que envolve centros de distribuição, controle informatizado e planejamento para que tudo chegue na hora certa e o aluno tenha o melhor ambiente possível para aprender”, afirmou Riedel.

A Central opera com foco em agilidade e organização, planejando cada remessa de acordo com as necessidades de cada unidade escolar. Segundo o secretário estadual de Educação, Hélio Daher, o trabalho garante que o material chegue até as localidades mais distantes do Estado.

“Talvez essa seja a maior estrutura pública de distribuição do Estado. São dois grandes centros: um voltado aos serviços que fazem a escola funcionar e outro dedicado ao pedagógico. É um trabalho que envolve mais de 400 unidades e chega até as escolas mais distantes, inclusive no Pantanal, garantindo que nenhum aluno fique sem material ou uniforme e que nenhuma escola fique para trás”, explicou o secretário.

A Central gerencia todo o processo logístico, do controle de estoque à entrega final dos produtos, com apoio de dois outros pontos de apoio nos bairros Tiradentes e Moreninhas, em Campo Grande. Esses locais também recebem equipamentos e móveis danificados para substituição e redistribuição.

Somente em 2025, mais de 850 mil itens foram processados e entregues, consolidando a Central como um elo essencial entre a Secretaria de Educação e as escolas estaduais.

Para o governador Eduardo Riedel, a estrutura reforça o compromisso do Estado com uma educação pública de qualidade, sustentada por gestão eficiente e responsabilidade com os recursos públicos.

“A mesma qualidade que temos nas escolas da Capital chega também às mais distantes, como na comunidade Guató, no Pantanal. Prezamos por eficiência e economicidade. Comprar bem, entregar rápido e com qualidade significa economizar recursos públicos e garantir o melhor para o aluno, com escolas estruturadas e ensino cada vez mais eficiente”, concluiu.

