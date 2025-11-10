Central garante logística que abastece escolas estaduais de MS

Central é o ponto estratégico que assegura o funcionamento de toda a logística de materiais destinados às escolas estaduais / SED-MS

Ensinar vai muito além da sala de aula — envolve também uma operação logística de grande escala. E foi esse trabalho que o governador Eduardo Riedel conheceu na manhã desta segunda-feira (10), durante visita à Central de Processamento e Distribuição da Rede Estadual de Ensino (REE), em Campo Grande.

Localizada no Parque dos Poderes, a Central é o ponto estratégico responsável por abastecer as 352 escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, que atendem mais de 200 mil alunos. Ligada à Secretaria de Estado de Educação (SED), a estrutura recebe, armazena e distribui desde materiais básicos — como kits escolares, uniformes e produtos de limpeza — até equipamentos de grande porte, como computadores, climatizadores, televisores, ônibus escolares e mobiliário.

Durante a visita, o governador destacou a importância da estrutura para garantir o bom funcionamento das escolas.

“Nosso objetivo na educação é garantir o aprendizado e o bem-estar de toda a comunidade escolar. Por trás disso, existe uma grande estrutura de apoio, com escolas sendo reformadas, mobiliadas e equipadas, e uma logística que movimenta mais de 900 mil itens por ano. É um trabalho contínuo, que envolve centros de distribuição, controle informatizado e planejamento para que tudo chegue na hora certa e o aluno tenha o melhor ambiente possível para aprender”, afirmou Riedel.

A Central opera com foco em agilidade e organização, planejando cada remessa de acordo com as necessidades de cada unidade escolar. Segundo o secretário estadual de Educação, Hélio Daher, o trabalho garante que o material chegue até as localidades mais distantes do Estado.

“Talvez essa seja a maior estrutura pública de distribuição do Estado. São dois grandes centros: um voltado aos serviços que fazem a escola funcionar e outro dedicado ao pedagógico. É um trabalho que envolve mais de 400 unidades e chega até as escolas mais distantes, inclusive no Pantanal, garantindo que nenhum aluno fique sem material ou uniforme e que nenhuma escola fique para trás”, explicou o secretário.

A Central gerencia todo o processo logístico, do controle de estoque à entrega final dos produtos, com apoio de dois outros pontos de apoio nos bairros Tiradentes e Moreninhas, em Campo Grande. Esses locais também recebem equipamentos e móveis danificados para substituição e redistribuição.

Somente em 2025, mais de 850 mil itens foram processados e entregues, consolidando a Central como um elo essencial entre a Secretaria de Educação e as escolas estaduais.

Para o governador Eduardo Riedel, a estrutura reforça o compromisso do Estado com uma educação pública de qualidade, sustentada por gestão eficiente e responsabilidade com os recursos públicos.

“A mesma qualidade que temos nas escolas da Capital chega também às mais distantes, como na comunidade Guató, no Pantanal. Prezamos por eficiência e economicidade. Comprar bem, entregar rápido e com qualidade significa economizar recursos públicos e garantir o melhor para o aluno, com escolas estruturadas e ensino cada vez mais eficiente”, concluiu.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!