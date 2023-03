Centro Comunitário da Vila Bancária inicia atendimento infantil e juvenil

Atividades são oferecidas fora do horário do ensino regular, / Fotos: Ronald Regis/O Pantaneiro

Começou nesta segunda-feira (27) ações e atividades no Centro Comunitário da Vila Bancária, em Aquidauana. A Assistência Social do município oferece no projeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atividades educacionais no contraturno escolar, exclusivamente para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.

A coordenadora do projeto, Solange Souza Domingos, explica que diversas atividades são oferecidas fora do horário do ensino regular, em que são disponibilizadas atividades complementares até mesmo para ampliar a aprendizagem.

“Esse projeto é um sonho que está sendo realizado na Vila Bancária, estamos em um prédio reformado, novo, instalações novas e as crianças estão adorando. Um projeto criado com carinho pelo prefeito Odilon Ribeiro e a primeira dama, Maria Eliza Ribeiro, para todos os bairros. Há um ônibus com itinerário para trazer e levar as crianças e adolescentes, dos pais que não têm como trazer e buscar”, disse.

O projeto tem estratégia de ampliar a receita da escola e atrair as famílias que precisam que a criança fique um tempo a mais com ocupação educacional. “De manhã, para quem estuda à tarde, vem e toma café da manhã, faz atividades, teremos aulas de teatro, de karatê, atividades na piscina, de reforço escolar, almoça e às 11h o ônibus leva. Quem estuda de manhã, vem à tarde, 12h30, faz atividades, 16h30 servimos uma janta e às 17h a saída”.

A unidade irá funcionar de segunda a quinta-feira, às sextas, com encontro de servidores para ajustes no cronograma e programação de atividades para semana seguinte. “É um [projeto de] apelo da comunidade, pois tem pais que trabalham o dia todo e não tem condições de arcar com atividades fora da escola. É um meio também da criança se encontrar e pensar no que vai fazer no futuro”.