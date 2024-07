Centro de Inteligência de MS é parceiro de programa de estágio

O Centro de Inteligência da Segem (Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo) é um dos grandes parceiros do Programa de Estágio do Governo de Mato Grosso do Sul, atualmente conta com seis estagiários que desempenham papéis fundamentais na análise e organização de informações estratégicas para a elaboração de painéis de dados.

Núcleo estratégico da Superintendência de Inteligência de Dados da Segem, o Centro de Inteligência atua na reorganização das informações que auxilia na priorização dos investimentos em Mato Grosso do Sul, aplicando metodologias de gestão por resultado. Com a capacidade de comparar indicadores de investimento por habitante, estabelece um sentido de prioridade às ações do Estado e ainda permite acompanhar as demandas em execução. Esse processo de monitoramento viabiliza decisões baseadas em evidências, aumentando a transparência e eficácia das políticas públicas.

Endrew Prigol, 28 anos, é um dos estagiários da Superintendência de Inteligência de Dados e atua no Centro de inteligência. Acadêmico no 6º semestre do curso de Ciências da Computação, na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), ele monitora as demandas do setor, participa de reuniões com as secretarias, propõe projetos de painéis de BI (Business Intelligence) e a partir disso realiza o levantamento de dados que a Segem pode oferecer para atender as necessidades das secretarias.

Endrew conta que fazer estágio no Centro de Inteligência está sendo uma grande oportunidade e um bom início de carreira pela diversidade de conhecimento e habilidades que está desenvolvendo. “Em relação ao meu curso e na área que estou atuando, eu vejo que o Programa de Estágio pode oferecer o início da carreira de um cientista de dados. Aqui eu já vi várias possibilidades onde eu posso seguir dentro da profissão”, disse.

Para o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, “essa colaboração entre o Centro de Inteligência da Segem e o Programa de Estágio do Governo de MS fortalece a capacidade estratégica do Estado e promove o desenvolvimento profissional dos estagiários. Todos os lados são beneficiados”, destacou.

Além do Endrew, outros cinco estagiários completam o quadro do Centro de Inteligência, são três acadêmicos do curso de Engenharia de Software, dois do curso de Engenharia da Computação e um do curso de Ciências Econômicas.

Programa de Estágio

O 'Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica' é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundect e Segov, em parceria com a UFMS, UEMS e Fapec, coordenado pela Segem. Acadêmicos da UFMS, UEMS, UCDB, IFMS, Uniderp e UFGD, participam do programa.

O objetivo é proporcionar experiência aos jovens acadêmicos de cursos de graduação do Estado, oferecendo formação na área de gestão e administração pública, aplicadas às várias atuações e frentes políticas e governamentais, bem como formação aos gestores estaduais que recebem os estagiários em suas respectivas pastas.

A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, com seis horas diárias de atividades, com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.100,00 e seguro, além de auxílio-transporte, no valor de R$ 200. A duração do estágio é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.