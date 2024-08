Cidade Universitária sedia etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica

Cidade Universitária da UFMS / Divulgação

A Cidade Universitária, em Campo Grande, sedia até o sábado, 24, a fase estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2024. O evento faz parte da programação da Semana da Computação e acontece no Ginásio Moreninho, com entrada gratuita e aberta ao público.

Mais de 600 alunos e professores de escolas públicas e privadas estão participando desta fase. A competição conta com 121 equipes de 35 escolas de ensino fundamental e médio de Mato Grosso do Sul. Os times que se destacarem nessa etapa estadual terão a chance de representar o Estado na competição nacional, que ocorrerá em novembro, em Goiânia.

Amaury Antônio de Castro Júnior, professor da Faculdade de Computação e representante estadual da OBR, ressalta a importância de a UFMS receber o evento pelo segundo ano consecutivo. “Isso aproxima a Universidade da comunidade escolar, especialmente do ensino fundamental e médio. Trazemos estudantes e suas famílias para o ambiente universitário, um espaço dedicado à ciência, pesquisa e estudo, alinhado com os objetivos da Olimpíada Brasileira de Robótica.”

A Olimpíada é dividida em duas modalidades: prática e teórica. A modalidade prática é disputada em competições regionais, enquanto a teórica acontece nas próprias escolas. Na modalidade prática, os robôs criados pelos estudantes são avaliados em atividades específicas por um corpo de jurados.

“Este ano, teremos duas modalidades práticas: resgate e artística. Na modalidade de resgate, simulamos a operação de resgate de vítimas, onde os robôs devem superar obstáculos e salvar as vítimas em um cenário de risco. Na modalidade artística, as equipes apresentam um espetáculo, como uma música, um teatro ou uma encenação, utilizando robôs programados”, explica o professor Amaury.

Fundada em 2007, a OBR visa incentivar os alunos da Educação Básica a seguir carreiras nas áreas de ciência e tecnologia, além de classificar equipes para a RoboCup, a maior competição de robótica global. A competição é dividida em três níveis: nível 0 para alunos do 1º ao 3º ano do ensino fundamental; nível 1 para alunos do 1º ao 8º ano do ensino fundamental; e nível 2 para alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental e todos os anos do ensino médio ou técnico.

A agenda completa do evento pode ser conferida aqui.