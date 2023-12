CMEI de Aquidauana utiliza aquário com peixes para atividades recreativas

Crianças em visita ao espaço / Divulgação

O CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil Dr. Antônio de Arruda Sampaio, na Vila Pinheiro, em Aquidauana, inovou o aprendizado com aquariofilia, um hobby que utiliza peixes para atividades de recreativas.

O espaço criou o aquário com peixes de várias colorações como forma de distração para crianças, através do proveito Peixe Sempre, uma programA de extensão da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). A atividade conta com o apoio de Luiz Antônio de Arruda Sampaio, filho do patrono desta instituição.

A unidade atende 187 crianças, entre 0 e 5 anos, ao longo do dia. Segundo o CMEI, a proposta do trabalho é ter a participação do bem-estar animal junto à educação infantil.

“A aquariofilia é um hobby mundial, que utiliza, geralmente, peixes com colorações fortes e com comportamentos chamativos, porém, essa atividade exige conhecimento de técnicas de criação e reprodução dos peixes, além de profissionais especializados na área, como por exemplo, zootecnistas, que auxiliam com os melhores manejos”.

O projeto é composto de duas etapas: a primeira consistiu em visitas rotineiras ao CMEI, uma vez por semana, durante os dois primeiros meses, pela equipe do Programa Peixe Sempre da UEMS para introduzir a aquariofilia e estimular a participação das crianças, principalmente as de 4 e 5 anos de idade para os cuidados com os aquários. A segunda etapa consistiu na montagem dos aquários com peixes ornamentais de água doce e treinamento sobre os cuidados a serem tomados em relação ao bem-estar e à alimentação, além das precauções a serem seguidas nas trocas de água parciais e limpeza dos aquários.

“Em suma, foram implantados dois aquários, com capacidade de 100 litros cada, equipados com materiais comumente utilizados no aquarismo. Em um dos aquários, foram alojadas espécies ornamentais nativas da região do Pantanal, como Tetra Negro, Tetra Olho de Fogo, Camarão Fantasma, Mato Grosso, etc, coletados em córregos no município de Aquidauana. No outro aquário, foi pensado em demonstrar as espécies utilizadas em aquários, porém, são peixes considerados exóticos, pois são advindos de outras regiões do Brasil, como os Kinguios por exemplo”.

O CMEI está localizado na Rua Tenente Vital Egídio Martins, s/nº, Vila Pinheiro.

