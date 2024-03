Com educação de referência para o Brasil, MS recebe visita técnica do FNDE

Apresentação na Governadoria / Divulgação

Mato Grosso do Sul é o primeiro estado do Brasil a receber visita técnica do FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação), voltada a atender demandas específicas da área, junto ao Estado e aos municípios.

Na abertura da ação de trabalho nesta segunda-feira (25), o governador, Eduardo Riedel, reconheceu a atuação conjunta do Governo do Estado em todos os municípios e também falou das prioridades da gestão.

“No Mato Grosso do Sul foi estabelecida uma linha de trabalho e uma prioridade desde que assumi o Governo, demos sequência em um investimento maciço, fonte recurso próprio, em readequação de todas as nossas 348 escolas da Rede Estadual de Ensino. E não é uma pintura, é realmente colocar em outro patamar de ambiente para receber profissionais da educação e alunos, principalmente”, disse Riedel.

O trabalho desenvolvido na educação no Estado também foi reconhecido pelo FNDE. “A gente aprende, na verdade, com vocês (Mato Grosso do Sul), que são referência em muitas políticas educacionais”, disse Anderson Wilson Sampaio Santos, diretor de Ações Educacionais do FNDE.

Como parte das ações estruturantes da educação, o Mato Grosso do Sul realiza investimentos em todos os municípios do Estado, com reformas e ampliações de prédios escolares que proporcionam a melhoria do ambiente, além de garantir merenda de qualidade para os alunos e a melhor remuneração dos profissionais da educação no País.

Com 25 mil servidores da educação – entre administrativos e docentes –, o Estado tem 17 mil professores, os profissionais efetivos recebem o maior salário – na educação básica – do Brasil por 40h semanais de trabalho, com mais de R$ 11 mil (R$ 11.935,46).

“Cada um dos municípios sabe o que estamos falando. No ano passado foram mais de R$ 300 milhões em investimentos e este ano serão mais de R$ 250 milhões, em recursos próprios. Esta lógica está em diferentes frentes, primeiro a estruturação física, e em paralelo a isso o avanço para a rede de ensino em tempo integral, outro grande desafio”, afirmou Riedel.

Investimentos e qualidade da educação

Mato Grosso do Sul tem 349 unidades escolares, com 184 mil estudantes atendidos. São 210 escolas que ofertam – em todos os municípios do Estado – ensino em tempo integral (60,1% de escolas da REE) para 39 mil estudantes.

A Rede Estadual de Ensino também trabalha com 68 modalidades de cursos da educação profissional. As ofertas foram criadas com o objetivo de atender as demandas de acordo com a realidade de cada região. Atualmente os cursos estão presentes em 76 municípios e atendem mais de 18 mil estudantes matriculados.