Com vagas em Aquidauana, UFMS abre cursos para idosos

Atividade de horta / Divulgação

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) está com as inscrições para as atividades gratuitas da UnAPI (Universidade Aberta à Pessoa Idosa), para pessoas com 60 anos ou mais. O campus de Aquidauana conta com seis turmas e atividades.

Os cursos serão ministrados por professores, técnicos-administrativos e estudantes da UFMS e por colaboradores voluntários. Estão sendo oferecidas atividades como: horta comunitária; dança de salão; teatro; coral; envelhecimento ativo; informática básica; saúde bucal e conhecimento sobre medicamentos. Clique aqui para se inscrever.

O preenchimento das vagas é realizado por ordem de manifestação de interesse. A lista com o nome dos selecionados será divulgada no dia 1º de agosto e as atividades iniciam no dia 7 de agosto, com término em 30 de novembro.

Para as atividades que serão realizadas no Câmpus de Aquidauana, os interessados podem se inscrever no portal da UnAPI, ou presencialmente na Rua Oscar Trindade de Barros, 740, Bairro da Serraria.

Edney Damasceno tem 78 anos e já participou de diversas atividades pela UnAPI. “Fiz meu primeiro curso em 2015. Fiz nutrição e história da música, e não parei mais de fazer os cursos da UnAPI. Realizei mais de 16 ações e me identifiquei com todas. Sempre busco conhecimentos em outras disciplinas, pois na vida sempre temos que aprender”.

Ela já se inscreveu para duas atividades que serão ofertadas no segundo semestre. “Todos os idosos deveriam participar dos cursos da UnAPI, pois além de trazer conhecimento para nós, convivemos e fazemos amizades com várias pessoas”.*Com assessoria de imprensa.