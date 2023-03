Com vagas em Aquidauana, UFMS oferece programa de estágio para estudantes

Campus Aquidauana / Divulgação UFMS

Continuam abertas inscrições para o programa Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Estudantes da UFMS (Universidade Federal de MS), do campus de Aquidauana e outras cidades, podem se candidatar até o dia 2 de maio. Ao todo, são 98 vagas de início imediato para 34 cursos, além de oportunidades em cadastro reserva.

O Governo do Estado possui convênio com universidades de Mato Grosso do Sul e visa capacitar estudantes na área de gestão e administração pública, em diversas atuações. A professora da Faculdade de Educação e coordenadora do projeto de extensão, Marta Costa Beck, explica que o estágio é a porta de entrada do estudante para o mercado de trabalho. Assim, o estudante tem a oportunidade de aprender e de se destacar na profissão ainda na graduação.

“Esta é uma excelente oportunidade, é um programa que acompanha o estudante o tempo todo. Ele recebe a capacitação nas áreas do governo, como planejamento estratégico, gestão estratégica, planos de trabalho, gestão de risco, por exemplo. Ele se capacita e entra na área governamental com uma bagagem de conhecimento”, diz.

As vagas são para as áreas de Administração, Agronomia, Arquitetura, Audiovisual, Artes Visuais, Biologia, Ciência da Computação, Contabilidade, Direito, Economia, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Geografia, História, Jornalismo, Letras, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Química, Serviço Social, Tecnologia da Informação, Turismo, Zootecnia e Medicina Veterinária.

O processo seletivo é composto por duas fases: prova escrita e cursos de capacitação. A prova está prevista para o dia 21 de maio e será realizada em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os candidatos aprovados na prova serão convocados para o curso, que terá aulas entre os dias 26 de junho e 21 de julho, no formato remoto. Após a aprovação no curso, os candidatos estarão aptos para o exercício do estágio. A carga horária será de 30 horas semanais, com bolsa-auxílio no valor de R$ 1.100 e auxílio transporte de R$ 200.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no portal da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura.