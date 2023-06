Começa amanhã congresso de planejamento institucional do IFMS

Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realizará nos dias 27 e 28 de junho o Congresso do PDI 2024-2028, evento no qual gestores, servidores e estudantes da instituição irão validar a proposta de Mapa Estratégico, além das metas e indicadores do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para os próximos cinco anos.

"A partir dos dados coletados com estudantes e servidores, foram propostos os objetivos do Mapa Estratégico, e criadas as metas e os indicadores para o Plano de Metas, documentos que no Congresso serão validados pela comunidade", esclarece Diego Silva, coordenador da Subcomissão de Planejamento Estratégico do PDI 2024.2028.

O processo de construção do Mapa Estratégico foi conduzido pela Subcomissão de Planejamento Estratégico do PDI 2024-2028. O coordenador, Diego Silva, que também é diretor de Planejamento e Gestão do Conhecimento do IFMS, explica como foram construídos os documentos que serão analisados pela comunidade.

"O Mapa Estratégico é a ferramenta que comunica as estratégias institucionais e estabelece as relações de causa e efeito entre as perspectivas e os objetivos estratégicos, baseados na Missão, Visão e Valores do IFMS. O documento foi construído a partir da Análise Swot, aplicada nos dez campi e reitoria. A partir dos dados coletados, foram propostos os objetivos do Mapa Estratégico, e criadas as metas e os indicadores para o Plano de Metas, documentos que no Congresso serão validados pela comunidade", esclarece.

Na aplicação da Matriz Swot, estudantes e servidores apontaram forças, fraquezas, oportunidades e ameaças ao IFMS.

Congresso - Será realizado no auditório do Bioparque, em Campo Grande, das 8h às 18h em ambos dias.

Os participantes natos, aqueles que irão participar do Congresso pela natureza do cargo que ocupam, são a reitora Elaine Cassiano, os pró-reitores, diretores-gerais dos campi, chefes de gabinete, diretor-executivo da reitoria, diretores sistêmicos, auditor, ouvidor, procuradora-chefe e assessores.

Os representantes das categorias estudante, docente e técnico-administrativo dos dez campi foram escolhidos por meio de processo seletivo. Na reitoria, foi selecionado um técnico. O evento contará ainda com observadores convidados.

Todos os participantes (natos e selecionados) terão direito à voz e voto. As votações da plenária serão realizadas de forma eletrônica. A metodologia e a ordem dos itens para votação serão apresentadas no início do evento.

PDI 2024-2028 - O Plano de Desenvolvimento Institucional tem a função de estabelecer os objetivos e metas institucionais para as áreas do ensino, pesquisa, inovação, pós-graduação, extensão, gestão de pessoas, infraestrutura física e tecnológica, instalações acadêmicas, organização administrativa e gestão orçamentária.

O processo de elaboração do PDI 2024-2028 iniciou-se em março do ano passado.

Nos meses de agosto e setembro, estudantes e servidores dos dez campi e da reitoria participaram das reuniões da Matriz Swot, ferramenta de gestão que identificou as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças à instituição.

Com os dados da análise Swot, foi construída a proposta do Mapa Estratégico. A elaboração do planejamento prevê ainda mais uma etapa de participação social, com a Consulta Pública à minuta do PDI 2024-2028.