Começa o pagamento da 2ª parcela do Pé-de-Meia

Movimentação de dinheiro / Agência Brasil

Os estudantes da rede pública beneficiados pelo Pé-de-Meia, a poupança do ensino médio, começaram a receber a segunda parcela do incentivo, de R$ 200, nesta quinta-feira, 25 de abril. O pagamento é referente à frequência às aulas no mês de fevereiro.

Até 3 de maio, o valor do incentivo será disponibilizado para os estudantes na conta aberta pela Caixa Econômica Federal. Em caso de dúvidas, basta acessar os canais digitais do MEC (Ministério da Educação) ou o aplicativo Jornada do Estudante.

Confira o cronograma de pagamento:

Dia do pagamento Mês de nascimento do estudante 25 de abril Janeiro e fevereiro 26 de abril Março e abril 27 de abril Maio e junho 29 de abril Julho e agosto 2 de maio Outubro e setembro 3 de maio Novembro e dezembro

Não perca nenhum detalhe! Clique aqui para entrar no grupo do WhatsApp do O Pantaneiro e siga-nos nas redes sociais para receber todas as notícias em tempo real.